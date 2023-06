DHPP elucida dupla tentativa de homicídio ocorrida em Nossa Senhora do Socorro e divulga foto do suspeito

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucida dupla tentativa de homicídio praticada contra uma criança de 10 anos e um adulto, ocorrida em 14 de maio de 2023, por volta das 19h30, no Mutirão do Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro. A foto do suspeito foi divulgada nesta segunda-feira (19).

Segundo a investigação, no momento do crime, uma criança brincava com familiares na via pública, onde também estava a segunda vítima, quando o suspeito Robson Cardozo dos Santos, mais conhecido por “Robsinho”, chegou ao local portando uma arma de fogo e, efetuou vários disparos, que atingiram a criança.

A criança foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), que, ao receber atendimento médico, resistiu aos ferimentos. Já o adulto, conseguiu fugir da ação criminosa, evitando ser atingido pelos disparos.

O DHPP representou pela prisão do suspeito, tendo a Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro decretado o mandado de prisão. O homem encontra-se foragido.

Informações sobre a sua localização podem ser repassadas através do Disque-Denúncia – 181 da Polícia Civil. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP