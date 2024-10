DHPP ELUCIDA MORTE DE IDOSO ENCONTRADO CARBONIZADO E ESQUARTEJADO NA ZONA SUL DE ARACAJU; TRÊS SÃO PRESOS

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), informou nesta sexta-feira (11) que elucidou o crime que vitimou um idoso de 72 anos, eletricista, e prendeu três investigados no delito, que aconteceu em 10 de agosto, na capital.

O corpo da vítima foi encontrado esquartejado, carbonizado e totalmente irreconhecível.

Após dois meses de apuração policial, três pessoas foram presas, entre elas, os autores do crime, que são um casal, além do motorista por frete, contratado para transportar o corpo até o local onde foi deixado, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A vítima residia sozinha há cerca de dois anos numa quitinete da qual a investigada era locatária. O local fica dentro de um imóvel de herança, dividido em quatro compartimentos, no Centro de Aracaju.

O idoso foi assassinado no mesmo dia em que fez um documento, em cartório, de união estável com a investigada. O crime ocorreu dentro do imóvel onde ele residia, tendo os investigados, após o ocorrido, trancado o local e retornado no dia seguinte, para esquartejar a vítima e providenciar o abandono do corpo no terreno baldio, onde foi carbonizado.

O DHPP identificou que a possível motivação para o crime teria sido financeira, pois a vítima recebia uma aposentadoria, em torno de R$ 2,5 mil, e costumava falar que possuía uma boa poupança, para usar quando adoecesse.

Também foi apurado que, após o caso, a investigada se habilitou como procuradora da vítima em instituições bancárias, conseguindo acessar as contas e subtrair valores em torno de R$ 25 mil.

As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com o andamento da apuração policial sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP