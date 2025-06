DHPP elucida homicídio motivado por cobrança de dívida no Centro de Aracaju

Nesta terça-feira, 10, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a conclusão da investigação sobre um homicídio ocorrido na noite de 29 de março de 2025, nas imediações da Passarela das Flores, no entorno do Mercado Municipal de Aracaju, região central da capital sergipana. Segundo apuração, o crime teria sido motivado por uma cobrança de dívida feita pela vítima ao autor.

Na ocasião do delito, a vítima foi atingida com um golpe que perfurou o estômago e o pâncreas, resultando em hemorragia aguda. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada do dia seguinte ao ocorrido.

Ainda conforme os levantamentos, no ato do crime, o investigado estava acompanhado da namorada e do sogro e agiu de forma repentina, sem que a vítima tivesse chance de se defender. Após o ataque, ele fugiu do local com os familiares.

A prisão preventiva do investigado foi decretada pela 5ª Vara Criminal de Aracaju. O homem acabou sendo detido em flagrante, no curso da investigações, por furto qualificado a um supermercado, no bairro José Conrado de Araújo.

O trabalho policial mostrou ainda que o homem já possui diversas passagens policiais por furto, roubo majorado e receptação, e estava em regime aberto de cumprimento de pena no momento dos fatos.

