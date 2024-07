DHPP ELUCIDA HOMICÍDIO MOTIVADO POR VINGANÇA E PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA NO BAIRRO SANTA MARIA

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio qualificado que vitimou Cledinaldo Pereira dos Santos, de 33 anos, no dia 9 de agosto de 2023, no interior da residência da vítima, no bairro Santa Maria, na capital sergipana.

Na ocasião, a vítima estava assistindo televisão, acompanhada de três sobrinhos menores, quando foi surpreendida pelo investigado, que entrou na residência e efetuou múltiplos disparos de arma de fogo, executando Cledinaldo na presença das crianças.

Após várias diligências, o autor foi identificado, sendo constatado que o crime aconteceu durante o período em que o investigado estava foragido do sistema prisional, após saída temporária. O crime foi motivado por desavenças e vingança relacionadas à morte do irmão do suspeito, que foi assassinado em 2022, também no bairro Santa Maria.

A prisão preventiva do foragido foi decretada pela 5ª Vara Criminal de Aracaju e cumprida em estabelecimento prisional, pois o suspeito já se encontra custodiado em decorrência de outros crimes graves.

A Polícia Civil ressalta que, qualquer informação sobre crimes e procurados pela Justiça, pode ser encaminhada através do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP