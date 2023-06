DHPP elucida homicídio ocorrido de Barra e procura autor do crime

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucida homicídio ocorrido no dia 21 de março de 2023, contra Cleberson Maycon de Santana Santos, no Conjunto Moisés Gomes, na Barra dos Coqueiros. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 22.

Segundo a polícia, a vítima estava em frente a sua casa, quando o suspeito atingiu-a com golpes de facão. Após cometer o crime, o homem fugiu do local.

De imediato, a equipe plantonista do DHPP iniciou a investigação e identificou o autor do homicídio. Após solicitação do Departamento, sua prisão preventiva foi decretada, e, atualmente, ele está foragido, sendo procurado pela polícia.

A Polícia Civil solicita que, qualquer informação sobre sua localização seja repassada pelo Disque-Denúncia – 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP