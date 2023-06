DHPP elucida homicídio praticado no Bairro Santa Maria, em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que elucidou o homicídio que ocorreu no dia 27 de maio de 2022, no conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A vítima do crime, um homem, tinha 19 anos. Dois dos investigados pelo crime já estavam presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5).

De acordo com as investigações, na data do fato outras duas pessoas também foram atingidas, mas sobreviveram. Conforme o apurado, os dois executores do crime chegaram em um veículo de modelo Gol, de cor branco, que foi estacionado próximo ao Morro do Avião. Ambos os executores portavam armas de fogo.

No local da ocorrência, foram encontrados projéteis e estojos deflagrados de pistolas calibre 380 e .40. Testemunhas indicaram um dos suspeitos, que teria levado os executores até a casa de familiares da vítima. Inclusive, o suspeito já tinha sido visto passando pela mesma rua, dias antes. Mas nessas datas a vítima não se encontrava.

No curso das investigações, esse suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso com um outro homem, seu comparsa, que confessou ser o dono da pistola de calibre 40. O exame de microcomparação balística confirmou que a munição encontrada foi deflagrada da pistola que estava com o suspeito.

Ainda conforme as informações policiais, outro executor foi reconhecido por testemunhas. Ele foi morto após entrar em confronto com a Polícia Militar em Nossa Senhora do Socorro, em 24 de julho de 2022.

Segundo as informações policiais, diligências de campo e depoimentos de testemunhas indicam como possível motivação acerto de contas relacionado a dívidas do tráfico de drogas. As prisões preventivas foram solicitadas. Ambos já se estavam presos por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com informações e foto da SSP