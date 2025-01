DHPP ELUCIDA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS CIVIS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida na manhã do dia 8 de novembro de 2024, no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. A ação criminosa foi dirigida contra policiais civis que atuavam em diligência na localidade.

Na ocasião, os agentes identificaram um suspeito contra o qual havia um mandado de internação provisória pela prática de ato infracional. Durante a tentativa de captura, o indivíduo reagiu sacando uma arma de fogo e efetuando disparos contra os policiais, antes de fugir para uma área de vegetação.

Imediatamente, forças policiais civis e militares atuaram em conjunto para localizá-lo, mas, naquele momento, não obtiveram sucesso. Diante da gravidade dos fatos, o DHPP instaurou um inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito, que, já maior de idade, teve a prisão decretada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.

A prisão foi efetivada nesse domingo, 19 , por equipes do Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior. O suspeito foi conduzido a uma unidade policial na capital e será recambiado para um estabelecimento prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte SSP