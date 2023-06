DHPP elucida tentativa de homicídio dentro da loja da vitima no loteamento novo horizonte, em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu nesta sexta-feira (02) um homem investigado por uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu no dia 25 de maio, no Loteamento Novo Horizonte, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as investigações, na data do crime, a vítima estava dentro da própria loja, quando o suspeito chegou ao local e, de posse de um revólver calibre .38, fez vários disparos contra ela. A vítima foi atingida no tórax e nos braços.

O suspeito fugiu do local fazendo uso de um veículo e em alta velocidade. Populares prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgência (Huse), onde recebeu atendimento médico, foi submetida a cirurgia e sobreviveu.

O DHPP identificou o suspeito do crime e representou por sua prisão junto a uma das Varas Criminais de Nossa Senhora do Socorro, que prontamente decretou a prisão, sendo dado cumprimento ao mandado.

O preso foi encaminhado para unidade policial da capital, onde permanecerá à disposição de Justiça.

Com informações da SSP