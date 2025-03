DHPP elucida tentativa homicídio em Aracaju e divulga foto de foragido

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou a tentativa de homicídio ocorrida no dia 26 de outubro de 2024, no bairro Santa Maria, em Aracaju, e que teve como alvo um homem de 34 anos. Um dos envolvidos foi detido na tarde desta quarta-feira, 12, na capital, em operação conjunta entre DHPP, 9ª Delegacia Metropolitana e Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

As investigações mostraram que três suspeitos participaram do crime. Na ocasião do delito, a vítima estava sentada nas proximidades de sua residência, quando o trio se aproximou a pé e realizou os disparos. Apesar de alvejado, o alvo sobreviveu, após ser socorrido e receber cuidados médicos intensivos.

A partir de investigações, o DHPP identificou os três suspeitos do atentado e obteve os mandados de prisão preventiva de todos. Até o momento, dois mandados foram cumpridos e resultaram na detenção de um autor de 25 anos, registrada no dia 16 de janeiro de 2025, e na localização do homem detido nesta quarta, 12, em operação conjunta com a 9ª DM e o CPMC.

Procurado

O terceiro investigado, Djavan Menezes de Jesus, de 29 anos, conhecido como “Furãozinho”, é ex-presidiário e permanece foragido. A Polícia Civil divulga sua foto e solicita à população que repasse informações sobre o seu paradeiro pelo Disque-Denúncia 181, garantindo total sigilo.

Texto e foto SSP