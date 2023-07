DHPP elucida tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santos Dumont

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucida tentativa de homicídio ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2023, na rua Maria São Pedro, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, e cumpre mandado de prisão preventiva contra um dos autores do crime. Ação ocorreu nessa sexta-feira, 30, na capital.

De acordo com informações da polícia, o crime envolveu dois suspeitos, um usando uma pistola e o outro pilotando a motocicleta, que se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o jovem, quando ele saía da casa de sua avó. O autor dos disparos teve o mandado cumprido na sexta. Segundo o DHPP, o motociclista já está identificado.

Ainda de acordo com as investigações, já existia uma inimizade entre este investigado e a vítima, sendo que esse mesmo suspeito teria participado do homícidio que vitimou o pai da vítima, ocorrido há aproximadamente cinco anos, no bairro Soledade. Na época, um comparsa foi identificado e responsabilizado judicialmente como o autor do crime.

O investigado encontrava-se preso na Cadeia Pública de Areia Branca, onde foi cumprido o mandado prisão na última sexta, em virtude de ter sido autuado em flagrante no dia 18 de maio deste ano, após ter sido surpreendido por policiais do DHPP em poder de drogas e munições de arma de fogo de uso restrito.

O autor permanecerá à disposição da Justiça no sistema prisional e quaisquer informações acerca de outros crimes praticados por ele ou seus comparsas podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP