DHPP esclarece caso de homicídio  ocorrido no Conjunto Jardim

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio de Cristyan Wilian dos Santos Campos, ocorrido no último dia 6 de novembro, no Conjunto Jardim, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo investigação, o suspeito Douglas dos Santos Nascimento, conhecido por “Coreia”, teria se aproximado da vítima, de forma amigável, e, após um tempo, sacou uma faca e a atacou. Cristyan correu do local e foi perseguido pelo suspeito, caindo logo à frente, sendo socorrido e levado à UPA, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A execução, de acordo com as informações levantadas pela polícia, foi motivada por um suposto boato que a namorada da vítima levantou contra a namorada do autor.

O suspeito ainda não foi localizado e informações sobre o seu paradeiro podem ser repassadas através do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP