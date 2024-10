DHPP identifica corpo encontrado em avenida do Centro Administrativo

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou nesta quarta-feira (14) que é do idoso de 72 anos, desaparecido no dia 12 de setembro, o corpo encontrado em avançado estado de putrefação na avenida Carlos Rodrigues da Cruz, no Centro Administrativo, na Zona Oeste de Aracaju.

O corpo foi encontrado no dia 16 de setembro e, após exames periciais feitos pelo Instituto Médico Legal (IML), a identidade da vítima foi confirmada. A investigação segue em andamento para elucidar o caso, que é investigado como homicídio, já que havia lesões na cabeça da vítima.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, a investigação apontou que, no dia 12 de setembro, o idoso, que residia no bairro América, saiu para a região do Capucho, onde costumava caminhar. “Como ele não voltou naquela manhã, no dia seguinte a família registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), devido à condição de pessoa idosa”, explicou.

Após os levantamentos iniciais no local, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Posteriormente, com as perícias e o contato com a família, o IML confirmou que se tratava do idoso desaparecido no dia 12 de setembro.

Com a confirmação da identidade do idoso, o DHPP instaurou inquérito para apurar a morte, inclusive com informações sobre o desaparecimento remetidas pelo DAGV. Com base nas informações do exame do corpo no IML, foram identificadas lesões de traumatismo crânio encefálico provocada por instrumento contundente, então o caso foi instaurado como homicídio”, revelou Tarcísio Tenório.

Com informações da Polícia Civil