DHPP INDICIA QUATRO PESSOAS EM CASO ENVOLVENDO ATROPELAMENTO DURANTE CARREATA EM ARACAJU

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que concluiu o inquérito que apurou crime ocorrido em torno de um atropelamento em carreata na região do conjunto Orlando Dantas, na Zona Sul de Aracaju. Ao todo, quatro pessoas – incluindo um candidato – foram indiciadas por tentativa de homicídio qualificado. Além da investida contra a vida, o candidato também foi indiciado por comunicação falsa de crime. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28).

Segundo as informações policiais, o caso ocorreu na manhã de sexta-feira, 25 de outubro. Na data, candidatos desfilavam sobre caminhonete quando um concorrente da oposição surgiu acompanhado de colaboradores e fizeram vídeos onde uma carteira de trabalho era exibida aos candidatos que encabeçavam o evento. Após, eles retornaram para o veículo com o qual chegaram ao local e colaboradores contratados para manterem a organização da carreata se aproximaram tentando filmá-los para identificá-los.

Nesse instante, os integrantes do veículo saíram do local em disparada levando sobre o capô um dos organizadores., situação na qual percorreram quilômetros enquanto várias outras pessoas tentavam em vão fazer cessar o ato. Em dado momento, houve uma colisão, e a vítima teve então sua perna severamente fraturada, encontrando-se em internação hospitalar até o presente momento, após cirurgias.

Após, o candidato integrante do automóvel foi à Delegacia Plantonista e lá registrou um Boletim de Ocorrência onde narrou ter sido vítima de atitude ameaçadora por parte dos organizadores do evento, alegando que se aproximaram com pedaços de pau e simularam portar arma de fogo, bem como danificaram seu veículo, o que teria motivado o ato, hipótese refutada em investigação do DHPP.

Interrogados, todos os integrantes do carro se mantiveram em silêncio, por orientação de seus advogados. Desse modo, quatro pessoas foram indiciadas por tentativa de homicídio, incluindo um candidato. Além de responder pela tentativa de homicídio, o candidato também foi indiciado por falsa comunicação de crime. O caso já foi remetido à Justiça.

Com informações da SSP