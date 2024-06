DHPP  mandado de prisão contra investigado por roubo em Pernambuco

Prisão de investigado por roubo no Recife aconteceu no conjunto Médici, em Aracaju

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão contra um homem foragido de Pernambuco. Ele foi preso no conjunto Médici, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (19).

De acordo com as informações policiais, o homem foi indiciado por roubos majorado com uso de arma de fogo no Recife, capital de Pernambuco. Os crimes ocorreram em 2018.

À época dos crimes, o investigado chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade provisória, quando se mudou para Sergipe e estabeleceu residência em Aracaju.

Após a troca de informações com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, os policiais do DHPP passaram a efetuar buscas pelo foragido. Ele foi preso em via pública na capital sergipana.

A prisão já foi comunicada à justiça pernambucana, e o preso foi encaminhado a uma das unidades da Polícia Civil de Sergipe. Ele será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP