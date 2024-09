DHPP prende condenado por feminicídio em Itaporanga D’Ajuda

Na tarde desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um condenado por feminicídio ocorrido em Aracaju. O homem foi localizado no município de Itaporanga D’Ajuda.

De acordo com a apuração policial, o crime aconteceu em 1º de fevereiro de 2021, no bairro Robalo, na capital sergipana. Na ocasião, o homem agrediu com extrema violência a sua companheira, de 39 anos. A vítima foi levada ao Huse, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Após o caso, a suspeito fugiu para a zona rural de Itaporanga D’Ajuda, onde permaneceu até esta quinta.

Agora, o preso está entregue ao Poder Judiciário e aguarda a sua transferência ao sistema prisional, onde deve cumprir a pena de 19 anos e três meses pelo crime de feminicídio.

Fonte SSP