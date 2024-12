DHPP PRENDE HOMEM ACUSADO DE MATAR O PRÓPRIO PAI COM UMA BARRA DE FERRO NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, nesta sexta-feira (06), o mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de matar o próprio pai, no dia 18 de outubro, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com a investigação, o acusado, que possui histórico de uso de drogas e transtornos mentais, matou o pai dentro da residência da vítima. Após o crime, ele fugiu para outro município, mas retornou à casa paterna cerca de uma semana depois, sendo encaminhado à Delegacia após tentativa de linchamento por parte da população.

Na delegacia, o acusado confessou ter utilizado uma barra de ferro para cometer o homicídio, alegando que sofria alucinações e “via coisas”. O inquérito foi concluído com o indiciamento pelo crime, e o DHPP representou pela prisão preventiva, posteriormente deferida pela Justiça.

O homem, agora sob custódia, está à disposição do sistema judicial.

Com informações da SSP