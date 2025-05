DHPP PRENDE EM ALAGOINHAS/BA, HOMEM INVESTIGADO POR MATAR EX-CABO DO EXÉRCITO NO BAIRRO INDUSTRIAL

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o assassinato de Marcos Antônio Silva Júnior, ex-cabo do Exército Brasileiro, morto a tiros na noite da última segunda-feira, 28, no Bairro Industrial, em Aracaju, e prendeu o suspeito do delito na quarta-feira, 1º, na cidade de Alagoinhas/BA . A motivação do crime, segundo as investigações, está ligada a uma tentativa de golpe por meio de um aplicativo de entrega de alimentos, supostamente praticada pelo suspeito.

Após o homicídio, que também deixou outras duas pessoas feridas, o DHPP deu início às diligências e conseguiu identificar o autor dos disparos. O suspeito, que possui uma longa ficha criminal e estava foragido da Justiça da Bahia por um crime de feminicídio, foi localizado na quarta, 1º, e preso em flagrante na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia.

Com ele, foram apreendidos a arma de fogo utilizada no crime e o veículo empregado na fuga. Além da prisão em flagrante pelo porte da arma de fogo, também foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

As investigações continuam para apurar a possível participação de outros envolvidos no homicídio. A Polícia Civil solicita que qualquer informação relevante seja repassada pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP