DHPP prende investigado por homicídio no conjunto João Alves

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão contra um homem investigado pelo homicídio qualificado que ocorreu em 27 de janeiro na Avenida dos Trabalhadores, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 21, no conjunto Neuzice Barreto.

De acordo com as informações policiais, a vítima – um homem – estava transitando na via pública, se dirigindo do trabalho para sua residência, conduzindo seu veículo Uno, quando foi surpreendida pelo investigado.

Conforme apuração policial, o investigado estava em uma motocicleta e se aproximou do veículo da vítima. De posse de arma de fogo, o investigado atirou contra a vítima, que foi atingida por diversos disparos.

A vítima perdeu o controle do veículo, colidiu contra um imóvel da avenida e foi a óbito no local.

Após diligências investigatórias, o DHPP identificou o suspeito do crime e representou por sua prisão junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.

O suspeito foi encaminhado para unidade policial da capital, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP