DHPP prende investigado que matou empresário em Aracaju. Ordem para matar foi de dentro do presídio

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu nesta quinta-feira (22), um homem investigado como o mandante do homicídio que vitimou um empresário de 60 anos, no dia 5 de abril, no bairro Getúlio Vargas, região central de Aracaju.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, as investigações foram concluídas no final do mês de maio, com o indiciamento do mandante e esclarecimento da motivação do crime. “O inquérito foi encaminhado à Justiça e já ali representamos pela prisão preventiva do investigado”, iniciou.

“Apuramos que o empresário foi morto em retaliação do líder do tráfico de drogas na região, que o considerava informante da polícia. O crime ocorreu após uma operação da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), que resultou na morte em confronto de um suposto integrante do grupo criminoso”, acrescentou o delegado.

As investigações apontaram que a ordem para matar o empresário partiu de dentro do presídio. “O mandante já se encontrava preso, por várias condenações relacionadas ao tráfico de drogas e por envolvimento em outros homicídios. Ele teria fornecido também a estrutura material, inclusive seria o dono do veículo utilizado na execução, um Ford Fiesta, apreendido pela Polícia Civil”, informou Tarcísio Tenório.

O mandante foi indiciado por homicídio duplamente qualificado – com motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – e associação criminosa armada. “O suposto executor do crime, contra o qual já havia mandado de prisão, morreu em 3 de abril, depois de confronto com agentes da 2ª DM, que apoiou o DHPP nas investigações”, pontuou o delegado.

Com informações da SSP