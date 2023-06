DHPP prende mulher de 20 anos investigada por atrair vítima a local da morte em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu nessa quinta-feira (22), uma mulher de 20 anos, investigada pelo homicídio que ocorreu nas imediações de uma galeria comercial no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o crime foi praticado no dia 25 de janeiro deste ano. Conforme investigação, a motivação teria sido o tráfico de drogas.

Segundo investigação policial, a mulher presa teve participação no crime ao atrair a vítima para o local onde houve o homicídio.

A mulher já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP