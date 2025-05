DHPP PRENDE SUSPEITO DE COAUTORIA DE HOMICÍDIO NO POVOADO AREIA BRANCA, NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, na manhã da última sexta-feira (9), em Aracaju, o suspeito de participação no homicídio de um homem de 24 anos, ocorrido na madrugada do dia 27 de maio de 2024, no povoado Areia Branca, Zona de Expansão da capital.

Segundo as investigações, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pode ter sido atraída para uma emboscada, sendo executada sem chance de defesa em razão de dívidas com traficantes. O corpo foi localizado no banco do motorista de um veículo modelo Ônix, alugado pela vítima.

Ainda conforme o DHPP, o investigado já havia sido preso e condenado anteriormente por tráfico de entorpecentes, e estava em liberdade condicional no momento em que foi identificado como coautor do homicídio. A prisão foi decretada pela 5ª Vara Criminal de Aracaju.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP