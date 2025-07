DHPP prende homem suspeito por tentativas de homicídio no bairro Santa Maria

Prisões estão relacionadas a disputas entre grupos criminosos ligados ao tráfico

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, nesta segunda-feira (07), dois mandados de prisão temporária contra um homem investigado por envolvimento em duas tentativas de homicídio registradas no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju.

Os crimes ocorreram em março e abril deste ano, quando as vítimas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo nas proximidades de suas residências. Ambas sobreviveram após serem socorridas e encaminhadas ao hospital.

Durante as investigações, os policiais civis identificaram o preso como um dos autores dos atentados. Conforme apurado, as ações criminosas teriam sido motivadas por disputas entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas naquela região.

Com base nos elementos obtidos, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão temporária do investigado, o que foi deferido pelo Poder Judiciário e devidamente cumprido pelas equipes do DHPP.

As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender um segundo suspeito, já identificado e atualmente foragido.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para o avanço das investigações e a elucidação de crimes.

Fonte SSP