Dia D da Operação Virtude promove ações enfrentamento à violência contra a pessoa idosa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, promove nesta quarta-feira, 22, o Dia D da Operação Virtude no estado. A ação, que acontece nos municípios de Propriá, Frei Paulo e Nossa Senhora da Glória, objetiva fortalecer o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, mediante ações integradas de prevenção, repressão, conscientização e atendimento às vítimas.

Em Sergipe, a operação reúne integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria Geral de Perícias e do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, que estão promovendo palestras com temas voltados ao público idoso. Ações como estas já aconteceram nas cidades de Lagarto e Umbaúba, bem como ocorrerão em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão, Itabaiana e Barra dos Coqueiros. Os municípios, através das Secretarias de Assistência Social e dos Conselhos Municipais do Idoso, fundamentais no fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa, têm divulgado as iniciativas e mobilizado o público local.

Em todo o país, a Operação Virtude teve início na quarta-feira, 1º de outubro, data em que são celebrados o Dia Internacional do Idoso e o aniversário do Estatuto do Idoso. Durante o mês estão sendo realizadas ações que visam tanto a repressão de práticas criminosas, quanto intervenções de caráter preventivo para o bem-estar da pessoa idosa. Este Dia D reforça ainda mais o objetivo da ação idealizada pelo MJSP.

Nos municípios que recebem as palestras, o público acompanha explanações sobre assuntos de interesse da terceira idade. “Durante os eventos, têm sido abordados temas como direitos da pessoa idosa, dicas de autocuidado, crimes que mais acometem essa faixa etária da população, canais de atendimento e denúncias. O público, pessoas idosas em sua maioria, participa, tendo dúvidas sanadas, externando assim a interação pretendida do poder público com a sociedade na perspectiva de conscientização, instrução e proteção das pessoas com mais de 60 anos”, citou a delegada Nalile Castro, coordenadora operacional das delegacias da capital e da operação em Sergipe.

Denúncias de delitos contra idosos

É fundamental que a sociedade contribua com o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O levantamento feito pela Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEACrim) da SSP revelou que práticas como estelionato (2.120 casos, de janeiro a agosto de 2025), ameaça (927 casos), dano (277 ocorrências), apropriação de bens (86 registros) e exposição a perigo (59 casos) estão entre os principais crimes contra a pessoa idosa no somatório dos 75 municípios sergipanos.

Os crimes devem ser denunciados ao DAGV, às Delegacias de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) ou a qualquer delegacia da Polícia Civil, caso não haja unidade especializada no município. Situações de flagrante devem ser comunicadas à Polícia Militar, pelo telefone 190. O sigilo do denunciante é garantido.

Texto e foto SSP