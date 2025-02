DIRETORIA DA OAB/SE É EMPOSSADA E RATIFICA COMPROMISSO COM A DEFESA DAS PRERROGATIVAS E VALORIZAÇÃO

A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), da Caixa de Assistência de Advogados de Sergipe (CAASE) e os conselheiros seccionais para o triênio 2025-2027, foram empossados na noite desta segunda-feira, dia 10, em um espaço de eventos na praia de Aruana, em Aracaju.

A solenidade contou a presença de centenas de advogados, autoridades, presidentes de seccionais, membros do Conselho Federal da OAB, amigos e familiares. Em seu discurso de posse, o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, que foi reconduzido ao cargo para os próximos três anos, reiterou seu compromisso com o fortalecimento da advocacia sergipana e a defesa das prerrogativas.

“É um momento muito importante para a advocacia sergipana, apesar de ser o mesmo grupo reconduzido ao poder, nós temos uma nova diretoria, novos conselheiros, novos projetos, mas com a mesma essência de proteger e valorizar a advocacia sergipana. A nova gestão vai prezar pela valorização das nossas prerrogativas, a defesa dos honorários advocatícios, mas também manter a nossa instituição como protagonista da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito e das causas sociais”, ressaltou.

O presidente afirmou que dará continuidade as ações que já vinham sendo desenvolvidas na gestão passada e adiantou alguns novos projetos que serão desenvolvidos durante os próximos três anos. “Além de concluir a construção da primeira etapa da nova sede da OAB/SE, nós vamos fortalecer as prerrogativas com a criação da Escola Superior de Prerrogativas, vamos trazer mais projetos inovadores para a jovem advocacia e fortalecer ainda mais a Escola Superior da Advocacia de Sergipe (ESA/SE), trazendo cursos práticos que mudem, para melhor, a vida dos nossos colegas advogados. Continuaremos aprimorando e ampliando nossos coworkings e todos os projetos que foram aprovadas pela advocacia sergipana no primeiro triênio”, garantiu.

O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento, participou da solenidade e parabenizou a gestão da seccional Sergipe, além de destacar a importância de o Conselho Federal ter em sua diretoria uma representante sergipana.

“Nesse momento temos a reeleição de Danniel Costa, que é um líder aqui em Sergipe, teve sua gestão aprovada e por isso foi reeleito. Tenho certeza que Danniel continuará prestando um grande serviço à advocacia e a toda sociedade sergipana. Temos também após quase 20 anos, Sergipe na diretoria nacional da OAB, nossa conselheira federal, Rose Moraes, é a primeira mulher sergipana fazendo parte da diretoria do Conselho. Ela fará um grande trabalho em nome das mulheres, demonstrando a força da mulher nordestina e ajudando nosso presidente, Beto Simonetti, e a nossa diretoria a conseguir mais avanços, mais defesas das nossas prerrogativas e melhorias também para nossa sociedade”, enfatizou.

A secretária-geral do Conselho Federal da OAB, Rose Moraes, falou do seu orgulho em pertencer a OAB/SE e poder representar o estado na diretoria nacional. “Danniel é um homem agregador e um homem de ordem, que serve à advocacia e tenho certeza que ele fará uma excelente gestão, fazendo com que cada vez mais a advocacia sergipana se sinta mais pertencente a nossa casa, então, hoje é um dia de muita alegria para nós que fazemos a OAB/SE. Também me sinto muito honrada em fazer parte da diretoria do Conselho Federal, ser a primeira mulher nordestina a ocupar uma cadeira lá, ainda mais nesse momento em que as mulheres têm cada vez mais participação ativa na Ordem. Eu tenho certeza que faremos muito e mais para todas as mulheres do nosso país”, assegurou.

Interiorização

A vice-presidente da OAB/SE, Edênia Mendonça, ratificou em seu discurso de posse seu compromisso com a advocacia feminina e com a advocacia do interior do Estado. “Ao assumir o cargo de vice-presidente, não o faço sozinha. Caminharei com uma gestão que olhou para a advocacia do interior quando descentralizou as ações da Ordem, permitindo que a advocacia sergipana, de ponta a ponta, se sentisse acolhida e representada. Caminharei ao lado de uma gestão que olhou para a mulher, e não apenas a mulher advogada, mas para todas as mulheres, sem distinção. Com o nosso esperançar, estaremos juntos consolidando a construção de uma nova Ordem: mais inclusiva, mais forte e mais conectada com as reais necessidades da advocacia e da sociedade”, afirmou.

Serviços para advocacia

A presidente da CAASE, Glória Roberta Herzfeld, falou dos desafios para os próximos três anos e da ampliação dos serviços prestados à advocacia. “Vamos dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado na CAASE e implementar serviços ainda mais eficazes para advocacia. Percebemos a necessidade de ampliar o serviço de saúde mental e de fisioterapia, que são serviços muito procurados, para atender com excelência nossos advogados. Temos os eventos esportivos que já fazem parte do calendário da CAASE e durante esses três anos teremos muito coisa, sempre pensando no bem estar dos advogados e advogadas do nosso estado”, finalizou.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE – Foto: Cleverton Ribeiro