Discussão em bar termina com um irmão matando do outro a tiros

Uma discussão entre irmãos na madrugada deste sábado (29) terminou com um deles morto após ser atingidos por dois disparos de arma de fogo.

As informações passadas pela policia militar são de que o crime foi praticado em um bar localizado no povoado Várzea da Melancia, no município de Campo do Brito.

A PM informou ainda que um familiar disse que vítima e o irmão estavam bebendo no bar quando acabaram discutindo e em seguida um deles sacou uma arma de fogo, efetuou os disparos, e fugiu tomando rumo ignorado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A policia civil vai investigar o caso