Divulgação de dados pessoais em redes sociais aumentam chances de golpes na internet

O compartilhamento e divulgação de informações e dados pessoais são apontados como fatores que levam ao aumento de crimes cibernéticos, conforme apontam autoridades de segurança, a exemplo do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil de Sergipe. Diante deste cenário, a unidade, que é responsável pela investigação de crimes praticados no âmbito da internet, ressalta que é preciso ter cuidado com essas informações sensíveis e que podem ser utilizadas por golpistas para obtenção de vantagens financeiras de maneira ilícita.

É justamente com os dados pessoais das vítimas que os estelionatários conseguem concretizar práticas de fraudes bancárias e eletrônicas, conforme evidenciou a delegada Maria Pureza, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Depatri. “De posse de informações como número de telefone e e-mail, os autores dos crimes conseguem praticar essas fraudes”, ressaltou.

Essas informações são obtidas pelos criminosos utilizando-se de técnicas e estratégias que induzem a vítima ao erro, geralmente, com mensagens informando alguma situação de risco. “Nessas situações, os golpistas encaminham um link malicioso em que o correntista de um banco ou usuário de uma plataforma pode clicar e fornecer seus dados, acreditando estar em contato com a instituição”, descreveu Maria Pureza.

Cuidados com dados pessoais

Diante deste cenário de crimes praticados em torno da obtenção de dados pessoais das vítimas, a delegada Maria Pureza faz o alerta para o cuidado com mensagens contendo links suspeitos. “Os autores desses crimes utilizam-se de mecanismos, conseguindo envolver a vítima com o pouco de informação que ele já tem. Com isso, a pessoa acaba passando mais informações e se tornando vítima de crimes”, contextualizou.

Além do cuidado com mensagens suspeitas, Maria Pureza evidenciou que é preciso estar alerta com a divulgação de dados pessoais na internet. Tais informações podem ser utilizadas pelos golpistas para a criação e envio de mensagens com links fraudulentos. “Além de evitar informar dados pessoais, evite informar sua localização e divulgar imagens de filhos e de pessoas menores de idade”, alertou a delegada.

De modo geral, a recomendação é sempre desconfiar e verificar a origem de uma mensagem potencialmente suspeita. “Sempre procure se certificar da origem daquela informação, daquela solicitação. É preciso se certificar sobre com quem está falando, de onde está vindo aquela informação – se é de origem oficial”, reforçou a delegada Maria Pureza, integrante do Depatri.

Atenção com dados vale para transferências

Se por um lado é preciso ter cuidado com a divulgação de dados pessoais na internet, por outro é necessário verificar o destinatário de transferências bancárias. O alerta é válido pois um contato próximo pode ter sido vítima dos criminosos, que obtiveram as informações pessoais para a prática de golpes. “Por isso, certifique-se de quem realmente está falando com você é seu contato, e não um golpista”, reiterou a delegada.

Suspeitas de golpe

Caso desconfie que um golpista tenha utilizado seus dados pessoais para transações fraudulentas, é possível verificar informações na plataforma Registrato, do Banco Central. “É um serviço bem interessante em que o cidadão consegue consultar, pelo seu CPF, se existe algum empréstimo ou financiamento em seu nome. É uma forma de verificar se existe alguma dívida gerada ilicitamente em seu nome”, orientou Maria Pureza.

Resumo das orientações de segurança

– Desconfie de mensagens não solicitadas;

– Desconfie de mensagens com links, pois podem ser utilizados para obter dados pessoais;

– Não clique em links que informam compras suspeitas e supostas atualizações cadastrais;

– Evite divulgar informações pessoais em redes sociais;

– Evite compartilhar sua localização e de pessoas menores de idade na internet;

– Certifique-se da origem de mensagens solicitando transferências bancárias.

Denúncias e registro de ocorrências

Caso já tenha sido vítima de golpes envolvendo a divulgação e utilização indevida de dados pessoais, é fundamental registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil ou ainda pela Delegacia Virtual. Qualquer denúncia sobre golpes na internet devem ser encaminhadas à Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP