Dois envolvidos na chacina de Ribeirópolis morrem em confronto

Dois suspeitos de envolvimento na morte de seis homens em Nossa Senhora Aparecida, morreram em confronto com a Polícia Militar no final da tarde desse domingo (08), em uma área de matagal no município de Ribeirópolis..

Os suspeitos, identificados como Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos, estavam sendo procurados desde o ocorrido. As buscas, que foram coordenadas pelo comandante da Polícia Militar, Alexsandro Ribeiro, e pelo delegado Gregório Bezerra, contaram com o apoio do Grupamento Tático Aéreo, Batalhão de Polícia de Caatinga, Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), equipes de Delegacias da região e cães farejadores. A Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) também atuou nos levantamentos.

Segundo informações da polícia, os criminosos foram localizados no final da tarde deste domingo. Ao serem abordados pelas autoridades, os suspeitos reagiram, sendo atingidos e não resistindo aos ferimentos.

O homem preso na noite deste sábado (07), identificado como o ex-presidiário José Sandro dos Santos, de 31 anos, confessou ter brigado minutos antes com as vítimas durante o campeonato de sinuca ocorrido em 7 de setembro no povoado Lajes. Na ocasião, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, munições e a motocicleta utilizada na ação criminosa.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades para esclarecer todos os detalhes do crime.

Com informações e foto da SSP