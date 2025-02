Dois funcionários que agrediram homem em rodoviária são afastados

A concessionária Socicam informou nesta quarta-feira (12), que afastou os dois funcionários suspeitos de agressão a um homem em situação de rua que pedia dinheiro a passageiros do Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, em Aracaju, no último sábado.

No vídeo gravado por uma turista do estado de São Paulo, que veio a Aracaju a trabalho, o homem, que pedia dinheiro no local, é visto sendo agredido com socos, cotoveladas e chutes na cabeça e no corpo. Além disso, ele foi arrastado pelo chão da rodoviária por dois funcionários.

Em nota, a Socicam disse que as averiguações internas estão em andamento e destaca que todas as equipes do terminal passarão por processo de atualização e qualificação, com foco na segurança, cordialidade e qualidade do atendimento, além de alinhamento às boas práticas do setor.

A Socicam permanece à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com o respeito, a ética e o profissionalismo em todas as suas operações.

DER – O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) notificou a Socicam, concessionária responsável pelo Terminal Rodoviário Governador Rollemberg Leite, em Aracaju, após um homem que pedia dinheiro ser agredido por funcionários que trabalham no local. Em ofício destinado à empresa, o DER/SE solicitou que todas as providências sejam tomadas para que eventos dessa natureza não se repitam, sob pena da aplicação de penalidades contratuais.

Investigações – A Polícia Civil informou que está investigando o caso, analisando imagens de câmeras de segurança e que vai intimar os envolvidos.

Foto reprodução redes sociais