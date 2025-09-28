DOIS GUARDAS MUNICIPAIS SÃO AFASTADOS APÓS ABORDAGEM TERMINAR COM MORTE NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Uma abordagem a um homem por guardas municipais de Lagarto, terminou com uma morte e dois agentes afastados de suas funções. O caso foi registrado no cruzamento da UFS com a Bica, em Lagarto, neste sábado (27).

As informações passadas pela Prefeitura de Lagarto são de que a ocorrência teve início após a denúncia de um casal que relatou ter sido agredido por um homem com socos e chutes contra seu veículo, após a recusa de um pedido de ajuda financeira. O casal informou que o agressor apresentava comportamento violento e poderia oferecer riscos a outras pessoas.

Diante da denúncia, os agentes se deslocaram ao local para orientar o homem e conduzi-lo à delegacia, mas ele se recusou a obedecer aos comandos, agredindo os guardiões, que, na tentativa de contê-lo, dispararam primeiramente com arma não letal e, em seguida, com a continuidade das agressões, usaram a arma de fogo.

O homem foi socorrido de imediato pelos próprios agentes e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos.

A prefeitura, informou ainda que os servidores ficarão afastados até a conclusão da sindicância interna, que acompanhará os detalhes do caso.

Com informações do G1/SE – Foto: redes sociais