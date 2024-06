DOIS HOMENS ENVOLVIDOS NA MORTE DE JOVEM DE 20 ANOS MORREM EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM SOCORRO

Dois homens morreram em confronto com policiais no momento em que os militares acessavam uma travessa e se depararam com os suspeitos.

O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (1°), durante o cumprimento de mandados de prisão no Loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação conduzida por equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), do Batalhão de Radiopatrulha e do Grupamento Tático Aéreo.

As informações são de que os procurados reagiram à tentativa de abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Os PMs revidaram e os homens acabaram sendo atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde e evoluíram a óbito.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. No DHPP, as equipes do CPMC foram informadas que a dupla estava sendo procurado por envolvimento em homicídios praticados na Zona Norte da capital.

Eles eram suspeitos do crime que vitimou uma jovem de 20 anos, que teve a morte encefálica em abril, após ser atingida por um tiro na cabeça no Bairro Lamarão, em Aracaju. Kauane Ludmilla Dionísio Santos, de 20 anos, e mais duas pessoas foram baleados no Bairro Lamarão, no dia 17 de abril, por uma dupla armada. Um dos homens morreu cerca de 15 dias depois, no Huse. O outro teve alta e passa bem.