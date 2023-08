Homens são flagrados furtando cabos de cobre da Loja Havan,em Aracaju

Dois homens foram flagrados pelas câmeras de monitoramento furtando cabos de cobre na central de ar-condicionado, durante a madrugada desta quarta-feira (2), na loja Havan, em Aracaju, capital de Sergipe.

Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Delegacia de Polícia Civil, e as imagens foram compartilhadas com as autoridades para possibilitar a identificação e subsequente punição dos responsáveis pelo furto.

A loja Havan investe em tecnologia de ponta para garantir a segurança. Exemplo disto, é o uso do inovador sistema Face Detector, uma ferramenta que tem se mostrado eficaz na identificação e prevenção de atividades criminosas nas 174 megalojas espalhadas por todo o país.

Sistema atua rápido

O sistema Face Detector atua rapidamente: uma vez confirmada a ação criminosa, a imagem do indivíduo é imediatamente incluída no sistema de vigilância. Independentemente da loja Havan que o suspeito visitar em seguida, a central de monitoramento é instantaneamente alertada.

Quando indivíduos são surpreendidos cometendo atos ilícitos nas instalações da Havan, a Polícia Militar é acionada para intervir e os suspeitos são encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

A Havan permanece comprometida com a segurança de seus clientes, colaboradores e instalações. A utilização de tecnologia de ponta e a cooperação estreita com as forças de segurança reforçam o compromisso contínuo da Havan em proporcionar um ambiente seguro para todos.

Clique aqui e assista o vídeo do furto

Fonte e vídeo: Ascom/Havan