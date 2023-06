Dois homens morrem em confronto com policiais do Batalhão de Caatinga no município de Feira Nova

Uma troca de tiros entre suspeitos de trafico de drogas e policiais do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar, terminou com dois mortos na noite dessa sexta-feira (16), no município de Feira Nova.

As informações passadas pela policia são de que eles reagiram a uma abordagem na SE-170 quando foi montado um bloqueio na via para prender os dois suspeitos, que segundo as investigações, estariam transportando drogas para o município de Porto da Folha.

Após identificar os dois suspeitos em um carro, foi dada ordem de parada, mas que eles desobedeceram, desceram do carro e sacaram armas.

Os dois suspeitos foram levados para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiram aos ferimentos.

No veículo foram encontrados três tabletes de maconha, duas trouxas de cocaína e duas armas.