Dois homens morreram em confronto com policiais do Batalhão de Choque

Dois homens morreram na noite deste sábado (11) após confronto com policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), no bairro Jardim Centenário, em Aracaju.

As informações passadas pela PM são de que os suspeitos eram investigados por envolvimento em diversas ações criminosas na zona Norte da capital.

A PM informou ainda que a dupla reagiu à abordagem durante uma operação policial, houve troca de tiros. Eles foram baleados, socorridos mas não resistiram.

Ambos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.