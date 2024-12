DOIS HOMENS SÃO ENCONTRADOS MORTOS DENTRO DE UMA CASA EM CEDRO DE SÃO JOÃO; O DONO NÃO FOI ENCONTRADO

A Polícia Militar informou que foi acionada após dois homens serem encontrados mortos, dentro de uma residência no município de Cedro de São João.

A PM informou que os militares foram acionados na noite da última sexta-feira (13) pelos pais do dono da residência, que estava desaparecido desde o dia anterior.

Segundo a policia, no local os agentes encontraram os corpos com diversas perfurações de arma branca, além de drogas semelhantes a cocaína.

O proprietário da casa não estava no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Novel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou os óbitos.

O Instituto Medico Legal (IML) recolheu os corpos. A Polícia Científica atendeu a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O dono da residência também não foi encontrado.

Foto redes sociais