Dois homens são indiciados por morte de cavalo durante cavalgada em Aracaju

Animal não resistiu ao esforço extremo imposto durante trajeto

A Polícia Civil indiciou dois homens, moradores da Barra dos Coqueiros, pelo crime de maus-tratos contra um cavalo que morreu após sofrer abusos durante uma cavalgada realizada no dia 13 deste mês, no bairro Santo Antônio, em Aracaju. O caso está em tramitação no Juizado Especial Criminal (JEC) da capital.

De acordo com informações da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), no dia do crime, um domingo, os suspeitos atrelaram o animal a uma carroça e seguiram da Barra dos Coqueiros para participar de uma cavalgada em Aracaju.

O delegado Flávio Albuquerque, responsável pelo caso, explicou que o cavalo foi submetido a esforço intenso, o que provocou o colapso físico do animal. “Ao chegar no bairro Santo Antônio, o cavalo arriou, quebrou as pernas, sofreu ferimentos graves e acabou morrendo algumas horas depois” relatou o delegado.

Segundo a Depama, no início, os responsáveis não haviam sido identificados. A polícia divulgou o caso nas redes sociais e recebeu informações por meio do Disque-Denúncia. Com apoio da Delegacia da Barra dos Coqueiros, os dois suspeitos foram localizados e indiciados. O procedimento policial foi encaminhado à Justiça.

Fonte SSP