Dois integrantes de facção criminosa baiana são mortos em confronto com o Cope em Tobias Barreto

Dois integrantes de uma facção criminosa baiana foram mortos na manhã desta quarta-feira (22) em um confronto com equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) em Tobias Barreto.

A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Delegacia Regional de Tobias Barreto e da Delegacia de Esplanada/BA.

Os alvos da operação, Abílio Conceição de Oliveira, de 30 anos, e Paulo Cleberson dos Santos, de 34, eram investigados por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, crimes ocorridos na Bahia, especialmente na região de Esplanada. A operação tinha como objetivo a repressão qualificada a facções criminosas.

Durante a abordagem, os suspeitos reagiram à ação policial e entraram em confronto com as equipes. Ambos foram baleados e, apesar do socorro imediato, não resistiram aos ferimentos e faleceram ao dar entrada no Hospital de Tobias Barreto.

De acordo com a Polícia Civil, Abílio e Paulo Cleberson eram procurados por homicídios ligados à disputa pelo tráfico de entorpecentes, sendo que o último assassinato cometido pela dupla aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado, no Povoado Timbó, em Esplanada/BA.

Investigações indicam que ambos estavam foragidos na cidade sergipana, com o objetivo de expandir a atuação de sua organização criminosa para o estado de Sergipe. A ação reforça a determinação das forças de segurança em intensificar os trabalhos investigativos, principalmente em áreas de fronteira com a Bahia.

Com informações e foto da SSP