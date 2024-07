DOIS MUNICÍPIOS DE SERGIPE APARECEM NA LISTA DAS 10 CIDADES COM MAIS MORTES PROVOCADAS PELA POLÍCIA EM 2023

Em 2023, as mortes violentas no Brasil diminuíram em relação a 2022. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18), houve uma queda de 3,4% no período de um ano.

As informações passadas pelo Anuário, são de que dois municípios de Sergipe aparecem na lista das 10 cidades brasileiras com mais mortes provocadas pela polícia em 2023.

O anuário mostra que as cidades de Itabaiana e Lagarto aparecem entre as 10 cidades do Brasil com mais mortes em intervenções policiais em 2023, de acordo com dados divulgados pelo 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ao todo, Sergipe teve 229 mortos pelas polícias Civil e Militar, colocando o estado na terceira posição da lista de policias mais letais. A taxa é de 10,4 a cada 100 mil assassinatos. O estado fica atrás do Amapá e da Bahia.

O município de Santana, no Amapá, lidera o ranking das dez cidades mais violentas no país, com 92,9 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O índice é mais do que quatro vezes maior que o nacional. Em seguida estão: Camaçari (BA), com 90,6; Jequié (BA), com 84,4; Sorriso (MT), com 77,7; Simões Filho (BA), com 75,9; Feira de Santana (BA), com 74,5; Juazeiro (BA), com 74,4; Maranguape (CE), com 74,2; Macapá (AP), com 71,3; e Eunápolis (BA), com 70,4. Seis dessas municipalidades estão no estado da Bahia.

10 cidades em que a polícia mais matou