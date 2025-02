DOIS POLICIAIS MILITARES DO BPCHOQUE FICAM FERIDOS DURANTE PERSEGUIÇÃO A SUSPEITO EM SOCORRO

Uma perseguição a um suspeito de tráfico de drogas terminou com dois policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque feridos na tarde desta quarta-feira (05), em Nossa Senhora do Socorro, após o suspeito ser perseguido por várias viaturas.

De acordo com informações passadas pela PM, o suspeito foi flagrado dentro de um carro de passeio no Bairro São Braz, mas não obedeceu a uma ordem de parada, jogou uma sacola pela janela e fugiu.

Durante a ação, o veículo da PM colidiu contra um muro de uma residência e dois policiais ficaram feridos.

Ainda segundo a guarnição, um dos militares, e que estava em estado mais grave, foi resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo e levado a uma unidade de saúde.

Em seguida, outras guarnições realizaram ações para tentar encontrar o elemento. O suspeito não foi encontrado, mas pelo menos 11 kg de drogas foram apreendidos no local.

Foto redes sociais