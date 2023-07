Dois presidiários beneficiados com a saída temporária são presos por tentativa de latrocínio no bairro Jabotiana em Aracaju

Dois presidiários, beneficiados com a saída temporária, foram presos sob suspeita de tentativa de latrocínio contra uma mulher, no Bairro Jabotiana, em Aracaju, no dia 9 de junho, um dia após o feriado de Corpus Christi.

De acordo com delegado André Baronto, no dia do crime, a vítima – uma mulher – foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Eles atiraram e a vítima foi atingida. “Durante a investigação, foi possível identificar que os suspeitos eram presidiários e cumpriam pena em regime semiaberto”, explicou.

Ainda conforme o delegado, os investigados haviam sido beneficiados pela saída temporária no feriado de Corpus Christi. “Com as evidências colhidas durante a investigação, foi possível representar pelas declarações de suas prisões preventivas”, acrescentou André Baronto, diretor do Depatri.

O primeiro mandado de prisão cumprido foi do homem que conduzia a motocicleta e que havia retornado para o presídio após o fim da saída temporária. Já o mandado de prisão do investigado que estava na garupa e que não retornou após o fim da saída temporária, responsável pelo disparo que atingiu a vítima, foi cumprido no bairro Lamarão.

Nas diligências realizadas pelo Depatri, foi possível localizar e apreender a motocicleta, os capacetes e uma camisa utilizada na prática criminosa. Em seus interrogatórios os investigados confessaram a prática do crime. Eles já encontram-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações e foto da SSP