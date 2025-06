DOIS SUSPEITOS MORREM E UM É PRESO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM ITABAIANA

Dois suspeitos morreram e um foi preso na manhã desta terça-feira (04), durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar contra uma associação criminosa investigada por roubos, latrocínios, homicídios e porte ilegal de arma de fogo em Itabaiana.

Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos e uma prisão em flagrante foi registrada durante a ação policial que ocorreu no município de Itabaiana.

Na ação, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itabaiana. A operação também resultou na apreensão de armas de fogo, munições e outros materiais de interesse investigativo. Um dos alvos da operação segue foragido. Dois investigados reagiram à abordagem policial, foram atingidos e não resistiram.

A operação é fruto de uma investigação da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais e de Homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam). De acordo com as investigações, o grupo criminoso agia com alto grau de violência e planejamento, monitorando as vítimas antes das ações.

Entre os crimes apurados, estão duas tentativas de latrocínio ocorridas na zona rural do município. As vítimas foram abordadas quando saíam de suas propriedades e sofreram disparos de arma de fogo. Após os ataques, os suspeitos roubaram dinheiro e fugiram.

Também foram identificados roubos a chácaras e propriedades rurais, inclusive durante confraternizações. As vítimas foram rendidas com violência, agredidas fisicamente e, em alguns casos, atingidas por tiros.

Outro crime que fundamentou a operação foi um homicídio qualificado, praticado por três homens armados em uma emboscada, durante a noite. A vítima foi morta sem chance de defesa.

A operação representa um importante passo no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no agreste sergipano, especialmente aquelas envolvidas em crimes com extrema violência.

Foto: SSP/SE