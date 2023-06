Dono de é agredido com paulada na cabeça após discussão com ex-funcionário

O proprietário de um bar localizado na Av. Santos Dumont, bairro Coroa do Meio, em Aracaju, foi agredido com uma paulada na cabeça após uma discussão com um ex-funcionário, nessa terça-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi enviada até o local do bar, para verificar uma discussão que teria chegado às vias de fato. Em seguida o suspeito fugiu do local.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado em seguida.

Informações sobre o caso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia 181.