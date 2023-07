Dois homens suspeitos de envolvimento na morte de guitarrista da cantora Adalgiza são presos

Dois suspeitos de envolvimento na morte do guitarrista Ronnyelton Pinheiro Ribeiro, que fazia parte da banda da cantora Adalgiza, foram presos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um suspeito por latrocínio, ocorrido no dia 26 de junho deste ano, no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, que vitimou Ronnyelton Pinheiro Ribeiro, guitarrista da banda de Adalgiza. A detenção ocorreu nesta sexta-feira, 28.

Segundo as investigações, por volta das 21h, do dia 26 de junho, a vítima teria ido com sua motocicleta ao Conjunto Albano Franco, quando parou para utilizar o celular, momento em que dois suspeitos se aproximaram, e, um deles, de posse de um revólver, passou a efetuar disparos contra a vítima.

Após receber os primeiros disparos, a vítima caiu ao chão, e o outro suspeito passou a subtrair seus objetos, chegando a afastá-la de cima da moto. Em seguida, os dois autores fugiram do local levando a motocicleta e os pertences da vítima.

O caso chamou a atenção pela brutalidade com que o crime foi cometido, visto que a vítima, enquanto tinha seus bens subtraídos, continuou a ser agredida fisicamente, recebendo vários golpes no rosto, desferidos por um dos investigados.

Após serem realizadas diligências, o DHPP identificou os suspeitos do crime, tendo representado junto à Vara Criminal de Socorro pelas respectivas prisões, que foram decretadas.

Nessa última quarta-feira, 26, policiais militares prenderam o suspeito que fez o uso da arma de fogo, e, nesta sexta-feira, 28, a equipe do DHPP realizou a detenção do segundo suspeito.

Os presos foram encaminhados para unidade policial da capital, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Com informações da SSP