Dr. Samuel lidera corrida eleitoral em Socorro com 58% das intenções de voto

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), sai mais uma vez na liderança das pesquisas eleitorais. Desta vez, Samuel desponta com 58,13% das intenções de voto, enquanto a deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) aparece em segundo lugar, com apenas 23,67%. Os resultados foram obtidos na modalidade induzida da pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa Global Tecnologia e Pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (12).

O cenário de liderança se repete na espontânea, onde Samuel surge com 34,70% das intenções de voto, seguido por Carminha com 13,98% e Clecia Carvalho com 1,93%. Ainda de acordo com a pesquisa, o índice de rejeição de Carminha é o maior, de 53,73%, enquanto o de Samuel é de 11,79%.

Esta é a terceira pesquisa consecutiva em que Samuel sai à frente. Nos levantamentos realizados pelo Instituto CTAS e pelo Instituto França, o deputado estadual já demonstrava uma força incontestável, se destacando tanto nos cenários estimulados, quanto nos cenários espontâneos.

A pesquisa foi realizada nos dias 06 e 07 de junho entrevistando presencialmente 598 eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE- 08569/2024.

Cenário Espontâneo:

Dr. Samuel Carvalho – 34,70%

Carminha – 13,98%

Clécia Carvalho – 1,93%

Fábio Henrique – 0,75%

Padre Inaldo – 0,74%

Emília Correa – 0,19%

Coronel Pontual – 0,13%

Pedro Henrique – 0,11%

Welligton – 0,07%

Zé Franco – 0,06%

Não sabe/não responde – 47,34%

Cenário Estimulado:

Dr. Samuel Carvalho – 58,13%

Deputada Carminha – 23,67%

Clécia Carvalho – 2,78%

Klewerton Siqueira – 1,22%

Branco ou nulo – 8,63%

Não sabem/Não responderam – 5,57%

Nível de Rejeição:

Deputada Carminha – 53,73%

Dr. Samuel Carvalho – 11,79%

Klewerton Siqueira – 5,16%

Clécia Carvalho – 3,28%

Branco ou nulo – 1,22%

Não sabe/Não respondeu – 24,82%

Por Fernanda Santiago