Dr. Samuel quer programa e ações voltadas para a prática de esportes de idosos

Preocupado com a manutenção da qualidade de vida das pessoas que já estão na terceira idade, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho(CIDADANIA) protocolou, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei 344/2023, que assegura a política estadual de incentivo à prática de esportes para idosos no estado de Sergipe.

A Política Estadual de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos, corresponde em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Idoso, e tem como objetivo desenvolver ações, programas e atividades voltadas para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos idosos residentes no território sergipano.

O parlamentar, inclusive, já tem a Lei 8.567 de 02 de setembro de 2019, autoria do mesmo, sancionada pelo governo do estado que institui a Semana Desportiva dedicada ao Idoso no calendário de atividades do poder público executivo. Mostra-se a preocupação em estimular e motivar os órgãos públicos, e privados, para promover eventos esportivos que propiciem a melhoria da atividade física e mental dos idosos.

“Em Sergipe 13% da população é idosa, o poder público precisa dar essa atenção para quem tanto contribuiu para a sociedade. A atividade física é responsável por melhores condições de vida para quem a pratica, reduzindo a possibilidade de contrair a maioria das doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo. E 70% da população idosa infelizmente tem algum tipo de doença crônica. Vamos trabalhar juntos, poder público, sociedade civil e entidades organizadas”, disse Dr. Samuel.

O Projeto de Lei também carrega em seu caput que a realização de atividades, voltada para os idosos, devem ser feitos em parcerias com prefeituras municipais, assim como também, convênio com as faculdades que possuem o curso de graduação em educação física.

Por Rodolfo Santana