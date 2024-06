Um acidente registrado na noite desta terça-feira (04) deixou um homem e uma mulher feridos na Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, no Bairro Suíssa, em Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Militar e pela superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) são de que o condutor do carro perdeu o controle da direção do carro e bateu em uma árvore.

As duas vitimas foram socorridas por profissionais de saúde de um hospital particular.

Foto SMTT