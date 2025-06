DUAS PESSOAS MORREM EM COLISÃO ENVOLVENDO CARRO E CAMINHÃO NO PRÓXIMO AO RIO DAS PEDRAS, EM ITABAIANA

Uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas na tarde desta quinta-feira (12), na BR-235, próximo ao povoado Rio das Pedras, em Itabaiana.

As informações passadas por populares são de que o carro de passeio teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o caminhão. Devido a gravidade do acidente, as duas vitimas morreram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar a remoção dos corpos que ficaram presos às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal está no local atendendo a ocorrência, e o trânsito está parcialmente interditado.

Foto reprodução redes sociais