Duas pessoas são presas com mais de 76 quilos de maconha em Aracaju

Uma operação realizada pela Polícia Militar nesta quinta-feira (13), resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de 76,55 quilos de maconha, no Bairro Siqueira Campos, em frente ao Estádio “João Hora”, em Aracaju.

A ação foi iniciada após uma denúncia informando sobre a entrega de entorpecentes em frente ao estádio, envolvendo um veículo modelo CrossFox. Os policiais informaram que avistaram o veículo estacionado e, ao se aproximarem, encontraram uma sacola contendo diversos tabletes de uma substância semelhante à maconha.

O condutor confessou que pegou a droga com uma mulher em um condomínio no Conjunto Augusto Franco. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram mais tabletes da mesma substância escondidos no sofá e em duas caixas no quarto.

Foram apreendidos com os suspeitos 76,55 kg de maconha, uma balança digital, dois celulares (um Samsung e um iPhone rosé), R$ 222,00 em dinheiro, além do veículo CrossFox. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia, onde devem responder por tráfico de drogas.

Com informações da PM/SE