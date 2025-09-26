DUAS PESSOAS SÃO PRESAS COM PRODUTOS SEM NOTA FISCAL NO AEROPORTO DE ARACAJU; OS PRESOS PAGARAM FIANÇA

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite da quinta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Aracaju, duas pessoas pelos crimes de descaminho (quando se retira mercadoria do país sem pagar os impostos devidos).

A ação foi realizada pela Polícia Federal, que informou que os suspeitos, um homem e uma mulher, foram abordados após desembarcarem de um voo vindo de Guarulhos (SP), com origem em Foz do Iguaçu (PR).

A PF informou ainda que na bagagem, foram encontrados produtos estrangeiros sem o devido pagamento de tributos de importação, além de cigarros eletrônicos (vapes), proibidos de entrarem no país.

Entre os itens apreendidos estão aparelhos eletrônicos, perfumes, cosméticos importados, bebidas alcoólicas, roupas de grife, calçados e outros objetos. Todo o material foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Aracaju, onde também foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Os presos pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.

Foto: PF/SE