Dupla é presa em flagrante por efetuar disparos em via pública e levar mulher à força para um motel

Policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia de Militar prenderam na última sexta-feira (31), dois homens e apreenderam uma arma de fogo no Bairro Palmeirinha, na cidade de Umbaúba.

As informações passadas pela PM são de que os suspeitos foram presos após denúncia de disparo de arma de fogo em via pública.

Eles foram localizados em motel da cidade, onde estavam em companhia de duas mulheres. Uma delas afirmou que foi levada ao estabelecimento à força.

Um revólver calibre .38 com seis munições, sendo uma deflagrada, foi apreendido com um dos homens.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Estância para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE