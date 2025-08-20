Dupla é presa por tráfico de drogas e direção perigosa no Bairro Prisco Viana, na Barra dos Coqueiros

Policiais da Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante um homem na tarde desta terça-feira (19), por tráfico de drogas e direção perigosa, no Bairro Prisco Viana, na Barra dos Coqueiros.

O BPRp informou que realizava patrulhamento ostensivo na região, quando a guarnição avistou uma motocicleta trafegando em alta velocidade. Foi dada uma ordem de parada, mas o condutor desobedeceu realizando manobras perigosas em um posto de combustível.

Os militares informaram ainda que a motocicleta foi localizada estacionada em frente a uma edificação no Bairro Prisco Viana e uma pessoa informou que o condutor havia entrado no imóvel. Ao observar pelo portão do imóvel, os policiais visualizaram alguns homens reunidos, sendo que um deles repassava ao outro um tablete prensado de substância análoga à maconha.

Diante do flagrante, os militares adentraram no imóvel. Os suspeitos tentaram tumultuar a abordagem e no primeiro momento, negaram a propriedade da droga. Contudo, um deles assumiu ser proprietário do entorpecente e o outro confessou ser o condutor da motocicleta.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Plantonista. Foram apreendidos 01 motocicleta, 01 chave da motocicleta, 02 celulares, R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais), 415g de substância análoga à maconha, 05 invólucros zip lock contendo substância análoga à cocaína, envelopes zip lock vazios, 01 balança de precisão e 01 rolo de papel filme.

Com informações da BPRp